Гацкан: «Новички «Ростова» без проблем влились в коллектив, к ним нет претензий»

Капитан "Ростова" полузащитник Александр Гацкан рассказал о том, как проходит подготовка команды ко второй половине сезона.

"Ребята выкладываются на сто процентов во время каждой тренировки, никто не расслабляется. Уже готовимся к игре против "Крыльев Советов". Да, есть травмированные, но это нормальный процесс для сборов. Главное, чтобы к возобновлению сезона мы подошли в оптимальном состоянии.

Нагрузки? Ничего страшного. Они помогут достичь результата, который мы перед собой ставим. Что касается новичков, то они без проблем влились в коллектив. К ним вообще нет претензий, все хорошо", - сказал Гацкан.