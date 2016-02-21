Карпин: «Отношение и настрой ребят меня радует»

Главный тренер армавирского "Торпедо" Валерий Карпин подвел итоги кипрского сбора, где команда провела четыре контрольных матча. Торпедовцы уступили солигорскому "Шахтеру" (0:5), одержали две волевые победы — над "Кубанью" (2:1) и кипрским "Ахнасом" (3:2), а также разгромили "Айя-Напу" (10:0).

"Все контрольные матчи были запоминающимися. Но игра с "Кубанью" была очень боевая и равная по уровню соперников. Именно эта игра оставила больше всего впечатлений у команды и выявила слабые места, над которыми необходимо работать. Сложно не отметить матч против "Айя-Напы", в котором наша команда одержала победу 10:0.

Говоря о том, в какой физической форме подходят игроки к сезону, я бы не стал никого выделять. Еще три недели впереди и еще все может поменяться. У меня нет замечаний к футболистам, вижу, что все выкладываются на 100%, отношение и настрой ребят меня радует.

Травмированных сейчас в команде нет. Хотелось бы, чтобы так и дальше продолжалось, а количество травм в предсезонке было минимальным", – цитирует Карпина официальный сайт "Торпедо".