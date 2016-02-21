Ихеначо: «В детстве у меня даже не было телевизора»

Нападающий "Манчестер Сити" Келечи Ихеначо накануне матча Кубка Англии против "Челси" рассказал о своем тяжелом детстве.

"У нас не было денег. После матчей друзья сообщали мне результаты, ведь у нас дома не было даже телевизора. Было очень тяжело, когда умерла мама, но я сказал себе, что необходимо двигаться вперед и продолжать усердно работать. Если я что-нибудь делаю неправильно, то всегда вспоминаю маму, она научила меня работать.

Родители не разрешали мне играть в футбол после школы, но я шел в любом случае", - сказал Ихеначо.