Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Рубин» дозаявил на сезон четверых новичков команды

    "Рубин" внес в заявку на сезон четверых игроков, пополнивших ряды казанцев в зимнее трансферное окно.

    "ФК "Рубин" дозаявил для участия в чемпионате России сезона 2015/16 защитников Эмиля Бергстрема (№13) и Андрея Пилявского (№79), полузащитников Мийо Цакташа (№20) и Дениса Ткачука (№31). Кроме того, под новым номером заявлен полузащитник Владимир Соболев (№30)", – говорится в заявлении казанского клуба.

    Напомним, после 18-ти туров "Рубин" располагается на девятой строчке в турнирной таблице, имея в своем активе 20 очков.

    Источник: ФК «Рубин»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    20.02.2016 16:23
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 20 февраля 2016, 17:31

      А где национальные кадры?

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11