Маскерано: «Футбол не так прост, как это кажется по телевизору, для всех, кроме Месси»

Защитник "Барселоны" Хавьер Маскерано поделился мнением о своих одноклубниках Лионеле Месси и Андресе Иньесте.

"Футбол не так прост, как это кажется по телевизору, для всех игроков, кроме Месси. Он из тех, кто никогда не перестает удивлять.

То же можно сказать и про Иньесту. Во время матчей и тренировок бывают моменты, когда кажется, что ничего сделать нельзя, но у них получается. Я много раз видел дриблинг Иньесты на нашей половине поля и говорил: "Как он это делает?". Если он потеряет мяч, то нам забьют, но он не теряет", – сказал Маскерано.