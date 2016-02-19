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    Маскерано: «Футбол не так прост, как это кажется по телевизору, для всех, кроме Месси»

    Защитник "Барселоны" Хавьер Маскерано поделился мнением о своих одноклубниках Лионеле Месси и Андресе Иньесте.

    "Футбол не так прост, как это кажется по телевизору, для всех игроков, кроме Месси. Он из тех, кто никогда не перестает удивлять.

    То же можно сказать и про Иньесту. Во время матчей и тренировок бывают моменты, когда кажется, что ничего сделать нельзя, но у них получается. Я много раз видел дриблинг Иньесты на нашей половине поля и говорил: "Как он это делает?". Если он потеряет мяч, то нам забьют, но он не теряет", – сказал Маскерано.

    Источник: Goal.com

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    19.02.2016 20:32
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