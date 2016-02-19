Алдонин: «ЦСКА и «Зенит» на трансферном рынке сделали все, чтобы побороться за первое место»

Бывший полузащитник московского ЦСКА Евгений Алдонин рассказал о том, как он отнесся к переходу нападающего Александра Кокорина и защитника Юрия Жиркова в "Зенит".

"Кто платит, тот и заказывает музыку. "Зенит" может себе позволить приобретать Кокорина и Жиркова, футболистов уровня сборной России. Интересно посмотреть, что у них получится в Санкт-Петербурге. Теперь концовка сезона будет очень интересной. ЦСКА и "Зенит" сделали все, чтобы побороться за первое место. А Кокорин сейчас находится в таком возрасте, когда надо оправдывать возложенное на него доверие, так как уже слишком много авансов ему было выдано", - отметил Алдонин.