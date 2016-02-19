Агент: «Ярмоленко отказался от контракта на 12 миллионов, не поехав в Китай»

Агент полузащитника киевского "Динамо" Андрея Ярмоленко Вадим Шаблий рассказал о подробностях переговоров своего клиента с китайским клубом, пытавшимся заполучить его в зимнее трансферное окно.

"Представители из китайского клуба вы­шли на президента "Динамо" Игоря Суркиса и на меня. К слову, с нами связывалось много людей из Китая, но Андрей всерьез это не воспринимал. Он действительно долго не раздумывал. По поводу предложения из Китая у нас состоялся короткий разговор, минуты две-три. Он сказал "нет", и на этом все. Его это не заинтересовало. Что касается суммы трансфера, подтвердить ее не могу, поскольку я ее не обсуждал - это не моя сфера деятельности, я обговаривал только заработную плату нашего футболиста. Они готовы были платить 12 миллионов евро в год.

Предложения от "Боруссии" и других европейских клубов? Все предложения были на уровне разговоров. К Андрею всегда много интереса, вокруг него постоянно есть ажиотаж, часто рождаются слухи - и в этом нет ничего удивительного, все-таки он ключевой игрок "Динамо" и один из лидеров сборной, находится всегда на виду, плюс это футболист, который все время прогрессирует", - сказал агент.