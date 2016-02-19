Смолов: «Мы чересчур торопились с развитием атаки»

Нападающий "Краснодара" Федор Смолов рассказал о причинах поражения своей команды от "Спарты" (0:1) в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.

"Не получилось забить. Мы чересчур торопились с развитием атаки, играли длинными мячами. Нужно было местами проконтролировать мяч. Сделать пас ради паса, чтобы успокоить игру. Это не получилось.

Игра "Спарты" сюрпризом не стала. Команда хорошо играет в атаку и много сильных футболисты. Она хорошо играет при своих болельщиках. Могу сказать, что через неделю будет совершенно другая игра в нашем исполнении.

Поле было немного тяжеловатое, вязкое. В Краснодаре будет поле более ровное и пригодное для нашего комбинационного футбола. Плюс наши болельщики поддержат и погонят вперед. 0:1 – это рабочий результат, который оставляет нам шансы", – сказал Смолов.