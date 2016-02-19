Лига Европы. Победы «Валенсии», «Атлетика», «Байера» и «Браги»

Завершились пять первых матчей 1/16 финала Лиги Европы. "Аугсбург" и "Ливерпуль" сыграли вничью, "Марсель" уступил "Атлетику", "Спортинг" проиграл "Байеру", "Валенсия" уничтожила "Рапид", "Сьон" потерпел поражение от "Браги".

Лига Европы. 1/16 финала. Первые матчи

Аугсбург (Германия) - Ливерпуль - 0:0

Марсель (Франция) - Атлетик (Испания) - 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 - Адурис, 54

Спортинг (Португалия) - Байер (Германия) - 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 - Беллараби, 26

Валенсия (Испания) - Рапид (Австрия) - 6:0 (5:0)

Голы: 1:0 - Мина, 4; 2:0 - Парехо, 10; 3:0 - Мина, 25; 4:0 - Негредо, 29; 5:0 - Гомеш, 35; 6:0 - Родриго, 89

Сьон (Швейцария) - Брага (Португалия) - 1:2 (0:1)

Голы: 0:1 - Стоилькович, 13; 1:1 - Конате, 53; 1:2 - Силва, 61