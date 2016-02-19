Маркиньос: «Сделаю выбор летом»

Бразильский защитник "ПСЖ" Маркиньос заявил, что летом он примет решение о своем будущем.

"Я хочу завершить этот сезон и пытаюсь завоевать место в составе. Если все будет продолжаться точно также, то я буду принимать решение летом. Мне приятен интерес "Барселоны", но я сконцентрирован на выступлениях за "ПСЖ", - приводит слова цитирует Маркиньоса Sambafoot.

Ранее Маркиньос заявлял, что он недоволен количеством игровой практики. Интерес к футболисту проявляют "Реал" и "Барселона".