Ван Гаал: «Проиграли из-за закона Мерфи»

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Луи ван Гаал прокомментировал поражение своей команды в первом матче 1/8 финала Лиги Европы от "Мидтьюлланда" (1:2).

"Это поражение просто какой-то закон Мерфи! Перед матчем мы потеряли Де Хеа и он стал четырнадцатым в списке травмированных игроков. Если происходит нечто подобное, то это совсем не обычное начало матча.

Многие наши проблемы возникают в головах футболистов. Мы пропустили невероятный первый гол из-за рикошета. Во втором тайме мы проигрывали в каждом единоборстве. Мы не имели права пропускать второй гол. Лингард упустил пару отличных моментов. Очень сложно поставить игру команде, если каждую неделю приходится менять состав из-за травм. Но такое случается в футболе. У нас есть возможность победить "Мидтьюлланд" дома и мы постараемся ей воспользоваться", - сказал ван Гаал.