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    «Удинезе» отказался от проведения товарищеского матча с «Тереком»

    Главный тренер грозненского "Терека" Рашид Рахимов рассказал, что итальянский клуб "Удинезе" отказался от запланированного товарищеского матча с его командой.

    "Информацию от итальянской стороны об отказе от проведения матча мы получили за два часа до его начала, что вызывает огромное удивление и возмущение. При этом приводятся такие нелепые причины, как плохое состояние поля. Очень важно, что все соответствующие документы, как разрешение УЕФА о проведении матча, разрешение Федерации Футбола Италии, разрешение нашей Федерации Футбола, "match agreement", подписанный руководителями клубов, у нас имеются. Естественно, мы подключили к этой ситуации дисциплинарный комитет УЕФА. Думаю, что данное решение "Удинезе" о срыве матча вредит имиджу клуба и всего итальянского футбола.

    Все соответствующие документы подписаны до начала нашего итальянского сбора. В таких случаях, это международный матч, и без официальных документов он не осуществляется. И за два часа до начала такие матчи по чьей-либо прихоти не отменяются", - сказал Рахимов.

    Источник: ФК «Ахмат»

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    18.02.2016 19:15
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 18 февраля 2016, 20:59

      Они испугались после матчевого периода...кто знает какие футболки покажут игроки ФК Терек)))ахахахаххахах

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