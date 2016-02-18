Суд Версаля вынес новое решение по делу Бензема

Суд Версаля снял с форварда "Реала" Карима Бензема статус находящегося под следствием. Как сообщили в суде, Бензема теперь может контактировать с Матье Вальбуэна, но по-прежнему форварду запрещено общаться со своим другом Каримом Зенати, который все еще остается под следствием.

В то же время источник отмечает, что скорой встречи Вальбуэна с Бензема не произойдет, так как прокурор подал апелляцию на решение суда.

Напомним, что Бензема подозревают в шантаже полузащитника "Лиона" Матье Вальбуэна.