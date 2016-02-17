Ван Гаал подтвердил травму Руни

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Луи ван Гаал подтвердил информацию о том, что нападающий Уэйн Руни получил повреждение.
"У нас 13 травмированных футболистов, Руни – один из них", – сказал ван Гаал.
При этом наставник не смог назвать сроков восстановления игрока.
"Никогда нельзя с точностью предсказать, насколько затянется восстановление. У него пролбемы с коленом, так что посмотрим.
Он много забивает и очень важен для нас – мы знаем это, но теперь придется как-то справиться с его отсутствием".
Источник: Mirror.co.uk