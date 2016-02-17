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    В ближайшее время «Зенит» подпишет Йовановича

    "Зенит" близок к подписанию контракта с защитником "Црвены Звезды" Вукашином Йовановичем.

    Sportski žurnal сообщает, что сегодня футболист прибудет в Санкт-Петербург для подписания соглашения с "Зенитом", и контракт будет рассчитан на 4,5 года.

    По информации источника, российский клуб заплатит за Йовановича два миллиона евро, а еще 500 тысяч "Црвена Звезда" сможет получить в виде бонусов.

    Условия личного контракта игрока гарантируют ему заработок в размере как минимум 2,8 миллиона евро. Эта сумма может вырасти в том случае, если Йованович на протяжении сезона сыграет более 50% матчей.

    Источник: Бомбардир.ру

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    17.02.2016 19:29
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 17 февраля 2016, 22:20

      И будет у нас большая дружная семья, но без главы семейства

      0
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    • ...
      Рейтинг: +126

      Bellamy90 17 февраля 2016, 21:25

      Как замена Ломбертсу, вполне

      0
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      Рейтинг: +10

      danpo78 17 февраля 2016, 21:11

      Нашел классный сайт с договорными матчами, взял у них 7 матчей и 7 зашло. За приглашенного человека дают скидку(Мне, например дали бесплатный матч). Если будете брать скажите что от " Danis ", буду благодарен. Сайт - Fixmatch.net

      0
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      Рейтинг: -101

      polyshuk23 17 февраля 2016, 20:08

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      газовик с мюлером правДа из гондонов сделаны из рязины ,кучука

      -4
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      Рейтинг: -101

      polyshuk23 17 февраля 2016, 20:06

      или жиркову пипец придет или этому парню

      0
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      Рейтинг: +12314

      Вомбат 17 февраля 2016, 19:38

      бред какой-то - неизвестному игроку 2.8 миллиона евро. Надеюсь, что это утка, иначе в Зените могут опять возникнуть проблемы (если более слабому игроку столько, почему мне меньше). Впрочем с проблемами или без - потолок Зенита 1:8 ЛЧ.

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