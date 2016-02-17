Семин: «Поражение «Локомотива» стало следствием ошибочной трансферной политики клуба»

Бывший наставник "Локомотива" Юрий Семин прокомментировал поражение железнодорожников от "Фенербахче" (0:2) в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.

"Считаю поражение в первую очередь следствием ошибочной трансферной политики клуба, изменений в составе. Прошлой осенью мы видели одну команду, сейчас наблюдаем совсем другую. Не разделяю радости тех, кто приветствует продажу Ниасса в английский клуб. Во главе угла для любого руководителя должен стоять результат. И я бы понял совет директоров, если б сенегальца отпустили по окончании сезона, завоевав путевку в Лигу чемпионов, в которой клуб заработал бы затем хорошие деньги.

Матч с "Фенербахче" показал, что "Локомотив" не сумел перестроиться на игру без Ниасса, просто не хватило времени. Рассуждая с позиций футбола, общей работы в клубе на результат, продажа Ниасса абсолютно неоправданна. Крайним же окажется тренер, как уже не раз бывало. За последнее время "Локомотив" сменил много тренеров, которые в других клубах почему-то проявляют себя достаточно успешно", – сказал Семин.

Напомним, что Ниасс перешел из "Локомотива" в "Эвертон" 1 февраля за 17,9 миллионов евро.