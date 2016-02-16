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    Президент «Млада Болеслава»: «Я не удивлен, что Давыдова называли русским Месси»

    Президент "Млада Болеслава" Йозеф Дуфек поделился своим мнением о Денисе Давыдове, которого чешский клуб арендовал у "Спартака". Ранее владелец московской команды Леонид Федун называл Давыдова русским Месси.

    "Я не удивлен, что владелец "Спартака" так отзывался о Давыдове, потому что это очень талантливый игрок. Денису нужно много работать, чтобы стать постоянным игроком основного состава. Только тогда он сможет прогрессировать. Не сомневаюсь, что у нас он сможет выйти на новый уровень. Также очень важно, насколько профессионален игрок. Не только то, как он проявляет себя на тренировках, но и то, что он делает после – как питается, как соблюдает режим и так далее.

    Непросто играть за такой большой клуб, как "Спартак". У нас есть опыт приглашения игроков из пражской "Спарты", одного из ведущих клубов Чехии, и они сталкиваются с такой же проблемой, оказываясь в центре внимания и под давлением со стороны прессы и болельщиков. И иногда получается, что молодые игроки теряют мотивацию, потому что не видят реального шанса заиграть в основной команде. Как пример – Иржи Скалак, который перешел в английский "Брайтон" и на чье место мы взяли Давыдова. Скалак почти не играл в "Спарте", но сумел раскрыться у нас и дорос до сборной. Кроме того, наш тренер Карел Яролим всегда умел работать с молодежью и находить общий язык с любым футболистом", – сказал Дуфек.

    Источник: ТАСС

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    16.02.2016 22:22
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +269

      Пчела 672 13 мая 2016, 00:08

      Драть их нужно, как Тихонов, Тарасов, ЛОбановский. Может тогда, время на ерунду не останется.

      0
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 17 февраля 2016, 16:19

      У нас многие в юности подают огромные надежды

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      Рейтинг: +269

      Пчела 672 > APchelov 13 мая 2016, 00:07

      Почему в юности)) Какорин до сих пор таким считается))

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      Рейтинг: +101

      Ver 17 февраля 2016, 04:16

      Дай Бог, чтоб когда нибудь кого-то из основных Барсы называли аргентинским или там...бразильским Давыдовым...

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