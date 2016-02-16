Энрике: «Я буду болеть за «Спортинг» до конца жизни»

Главный тренер "Барселоны" Луис Энрике поделился ожиданиями от перенесенного матча 16-го тура Примеры против "Спортинга", в котором испанец начинал свою карьеру игрока.

"Конечно, Хихон много значит для меня – это мой дом. Но работа есть работа.

Я был фанатом "Спортинга" бесконечное количество лет. Когда я был ребенком, мы всей семьей ходили на матчи, размахивая флагами. Я до конца жизни буду болеть за "Спортинг".

Если наша беспроигрышная серия должна где-то закончиться, то пусть это будет в матче со "Спортингом". Но мне все же не хотелось бы, чтобы она прерывалась, пусть длится еще 100 матчей", – сказал Энрике.