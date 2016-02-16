Бабаев: «У ЦСКА есть приоритетное право на приобретение Дабура»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал о деталях перехода полузащитника армейцев Георгия Миланова в "Грассхоппер". По словам руководителя московского клуба, частью сделки может стать аренда ЦСКА форварда швейцарского клуба Мунаса Дабура.

– Это обоюдное желание сторон. Георгий футболист очень высокого класса, – сказал Бабаев. – Один из лидеров сборной Болгарии. Мы считаем, что он должен играть. Миланов придерживается той же точки зрения. Всем известно, что в ЦСКА конкуренция очень высока в линии полузащиты. В итоге мы решили, что до конца сезона имеет смысл отдать его в аренду в "Грассхоппер". Этот клуб борется за чемпионство. Кроме того, с "Грассхоппером" у нас устанавливаются очень хорошие отношения. Вполне возможно, что это тоже может сыграть свою роль.

– Что вы имеете в виду?

– Нам важно иметь хорошие отношения с этим клубом. Например, по причине того, что в нем играет нападающий Дабур, который нам потенциально интересен. Думаю, сделка будет взаимовыгодна со всех точек зрения.

– Значит, Дабур окажется в ЦСКА?

– Пока ничего не могу утверждать. Есть соглашение о сотрудничестве с швейцарским клубом. Но сделка, как говорится, двухходовая. С "Грассхоппером" есть договоренность по поводу приоритетного права ЦСКА приобрести игрока. Но прежде всего сейчас мы уже заинтересованы в игровой практике Миланова. Все остальное – дополнительный бонус.