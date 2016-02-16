Президент «Цюриха» доволен дебютом Кержакова

Блин, эйфории через край, ага. Помнится, средненький Булыкин наколотил в средненькой Эредивизи кучу голов, но так никого и не убедил, что является приличным форвардом, ага.
Президент швейцарского футбольного клуба "Цюрих" Анчилло Канепа доволен дебютом новичка команды Александра Кержакова, который отметился голом в последнем матче внутреннего чемпионата.
"Для меня очевидно, что Кержаков будет прибавлять с каждым последующим матчем. Пока он оправдывает наши ожидания — его гол в матче с "Люцерном" оказался победным.
Кержаков очень профессионален во всем, что делает. Он пользуется большим авторитетом в команде. Один из игроков сказал мне, что он может многому научиться у Александра", — сказал Канепа.