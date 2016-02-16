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    Президент «Цюриха» доволен дебютом Кержакова

    Президент швейцарского футбольного клуба "Цюрих" Анчилло Канепа доволен дебютом новичка команды Александра Кержакова, который отметился голом в последнем матче внутреннего чемпионата.

    "Для меня очевидно, что Кержаков будет прибавлять с каждым последующим матчем. Пока он оправдывает наши ожидания — его гол в матче с "Люцерном" оказался победным.

    Кержаков очень профессионален во всем, что делает. Он пользуется большим авторитетом в команде. Один из игроков сказал мне, что он может многому научиться у Александра", — сказал Канепа.

    Источник: ТАСС

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    16.02.2016 13:46
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 16 февраля 2016, 14:53

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Блин, эйфории через край, ага. Помнится, средненький Булыкин наколотил в средненькой Эредивизи кучу голов, но так никого и не убедил, что является приличным форвардом, ага.

      -5
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      Рейтинг: +447

      Alex3920486 16 февраля 2016, 14:06

      Еще бы епть....,)))

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