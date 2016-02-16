Тиаго Силва ждет Неймара в «ПСЖ»

Защитник "ПСЖ" Тиаго Силва признался, что звал в Париж форварда "Барселоны" Неймара во время церемонии вручения "Золотого мяча"-2015, где номинантом был Неймар, а приз достался Лионелю Месси.

"В Цюрихе я предлагал ему поиграть со мной в Париже. Он засмеялся и сказал, что после окончания сезона посмотрит, как все сложится. Уже в следующем году Неймар будет лучшим в мире и заменит на этом посту Месси. Он силен, умен, техничен", – признался Тиаго Силва.

Напомним, что сегодня стало известно о возможном скором продлении контракта Неймара с "Барселоной".