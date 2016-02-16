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    Неймар готов продлить контракт с «Барселоной»

    Нападающий сборной Бразилии Неймар по окончании текущего сезона готов продлить свой действующий контракт с "Барселоной". Известно, что стороны достигли предварительного соглашения на этот счет.

    Напомним, что ранее говорилось об уходе Неймара из каталонского клуба. Среди основных претендентов на бразильца назывались "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити" и "Реал".

    Стоит отметить, что в текущем сезоне Неймар сыграл в чемпионате Испании 20 матчей, в которых забил 17 голов и сделал девять голевых передач. В Лиге чемпионов на его счету два гола и три результативных паса в пяти матчах.

    Источник: Sport.es

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    16.02.2016 06:51
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 16 февраля 2016, 13:16

      не факт что он еще где то заиграет в Европе у себя на родине да а в Европе навряд ли

      0
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      ...
      Рейтинг: +321

      Димон Алма-Ата > Garrincha58 16 февраля 2016, 18:27

      Вот Месси не факт, а Неймар смело, он молодой.

      0
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      Рейтинг: -8

      Барклай де Толли 16 февраля 2016, 11:43

      Убийство Реала,а Кристину в Китай.

      0
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      Рейтинг: +12

      Неймар19 16 февраля 2016, 10:48

      Если Неймар подпишет то Реалу конец!!!

      0
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      Рейтинг: +321

      Димон Алма-Ата 16 февраля 2016, 09:34

      Неймар будущее Барселоны. Молодой, амбициозный, талантливый, прирожденный лидер. Месси и Суарес не молоды, а време идет.

      -1
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      Рейтинг: +878

      talgatnurzhanov2006 16 февраля 2016, 07:08

      цену набил себе через агентов, сми, интервью и т.д. теперь можно ставить свои условия.

      1
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