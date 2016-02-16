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    «Цюрих» запустил сайт, на котором будет продавать футболки с фамилией Кержакова

    Новый клуб Александра Кержакова "Цюрих" запустил сайт, посредством которого будет реализовывать футболки с фамилией российского нападающего через интернет.

    "Александр Кержаков невероятно популярен в России, а после того. как он перебрался в "Цюрих", команда автоматически переходит в фокус российского населения и поклонников футбола.

    Поклонники Кержакова из различных стран имеют возможность приобрести в магазине нашу атрибутику. Мы рады предложить болельщикам Александра Кержакова данную услугу, надеемся, что через какое-то время сможем подготовить более широкую линейку одежды с любимым футболистом", – говорится в заявлении на официальном сайте швейцарского клуба.

    Стоить футболка "Цюриха" с фамилией Кержакова будет 125 швейцарских франков (примерно 10 тысяч рублей). Простая футболка с надписью фамилии на русском языке – 35 франков (порядка 2800 рублей).

    Источник: Бомбардир.ру

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    16.02.2016 01:14
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +2635

      swot1205 10 апреля 2016, 19:22

      вы больные, за 10 косых никто не купит эту футболку

      0
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      Рейтинг: -17

      Дагыстанец 16 февраля 2016, 10:39

      С кривыми рукавами наверно и разной длины ))))

      -1
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      Рейтинг: +407

      18JG 16 февраля 2016, 10:28

      Десять косарей?! Да вы охерели, не иначе.

      0
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      Рейтинг: +24

      BotulisM 16 февраля 2016, 07:36

      10к за футболку Кержа команды ЦЮРИХ! На что они надеются?

      0
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      Рейтинг: +2606

      Freyk > BotulisM 16 февраля 2016, 07:46

      До обвала рубля она бы стоила традиционные 4 тысячи. Обычная цена.

      -1
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      Рейтинг: +24

      BotulisM > Freyk 16 февраля 2016, 08:12

      Я понимаю, но они же в России собираются их реализовывать, посмотрели бы сколько это в деревянных.

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      Рейтинг: +2606

      Freyk > BotulisM 16 февраля 2016, 09:25

      Ну а что они могут сделать? Производитель футболки, будь то Nike или Adidas, устанавливает единую цену для всех клубных товаров на территории страны в местной валюте. Если ты зайдешь, например, в России в магазин «Спартака» и магазин «Зенита», то увидишь идентичную цену на игровые футболки. Потому что ее устанавливает Nike для всего рынка. «Цюрих» с этим ничего поделать не может, есть цена — они за нее продают, а кто уж купит, это другой вопрос. Я думаю, что свои затраты это вполне может окупить.

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