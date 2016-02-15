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    Родионов: «Желаем Давыдову проявить себя в новой команде и ждем его обратно по завершении сезона»

    Генеральный директор "Спартака" Сергей Родионов дал комментарий относительно перехода нападающего Дениса Давыдова в "Младу Болеслав", отметив, что в настоящий момент 20-летний игрок не в состоянии выдерживать конкуренцию со стороны более опытных партнеров. Форвард пробудет в аренде в чешском клубе до 18-го мая.

    "Сегодня в "Спартаке" Денис не может конкурировать с игроками группы атаки. Он сам чувствует это и потому решил, образно говоря, сменить обстановку – попробовать свои силы в иностранном чемпионате. Такая возможность ему предоставляется в чешском чемпионате, где он будет выступать за команду "Млада Болеслав". Мы желаем Денису как можно лучше проявить себя в новом для него клубе и ждем его возвращения по окончании сезона", – сказал Родионов.

    В текущем розыгрыше РФПЛ Давыдов принял участие в восьми поединках (в семи из них он выходил на замену), записав на свой счет один забитый мяч и одну голевую передачу.

    Источник: ФК «Спартак»

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    15.02.2016 19:16
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