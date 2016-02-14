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    Булыкин: «Повешу бутсы на гвоздь, если этой зимой не получу достойного предложения»

    Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин рассказал, что готов завершить футбольную карьеру, если до окончания трансферного периода не получит достойного, по его словам, предложения.

    "Есть предложения от команд из России, ФНЛ. Но, честно говоря, не хочется играть в клубах, не решающих серьезные задачи. Если до конца трансферного окна не поступит достойных предложений, то, скорее всего, завершу карьеру", – сказал Булыкин.

    В своей карьере 36-летний нападающий выступал за "Локомотив", "Динамо", "Байер", "Андерлехт", "Аякс", "Твенте" и "Волгу". Последнюю он покинул летом 2014-го года.

    Источник: ТАСС

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    14.02.2016 19:18
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2858

      nemolod 15 февраля 2016, 21:42

      Пусть ищет гвозди!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +465

      Barsuk52 15 февраля 2016, 12:50

      он закончил уже как пару лет

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -305

      Недовольный 14 февраля 2016, 23:30

      Какие ещё «серьезные задачи» ты хочешь решать в 36 лет?совсем кукушку сорвало что ли?Слишком завышенная самооценка у чувака,клубами ФНЛ брезгует как будто неипаться звезда прям,или ждет предложения от Топ-5 АПЛ

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 14 февраля 2016, 21:18

      Блин, на что он ещё расчитывает?

      0
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