Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Кубань» попытается приобрести Лебеденко за счет средств от продажи Мельгарехо

    Полузащитник "Терека" Игорь Лебеденко находится в сфере интересов "Кубани". Краснодарцы испытывают серьезные финансовые трудности, однако надеются совершить трансфер за счет суммы, вырученной от продажи в "Спартак" полузащитника Лоренсо Мельгарехо в "Спартак".

    "Кубань" рассчитывает усилиться до конца трансферного периода. Команду покинули несколько лидеров, и, скорее всего, уйдет еще кто-то из игроков. В такой ситуации главный тренер Сергей Ташуев рассчитывает, что руководство выделит ему на усиление хотя бы часть полученных от продажи Мельгарехо средств. "Кубань" находится в зоне "вылета" из лиги, и сейчас просто необходимы усиления. Одним из приоритетных вариантов является опытный полузащитник "Терека" Игорь Лебеденко. Главный тренер рассчитывает на то, что опыт Лебеденко поможет команде сохранить прописку в Премьер-лиге. Руководство грозненского "Терека" готово расстаться с футболистом, вопрос заключается лишь в сумме отступных. У Лебеденко осталось полтора года по контракту, и маловероятно, что "Терек" будет завышать цену на игрока", - рассказал источник в клубе.

    Источник: Известия

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    14.02.2016 09:42
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +77

      MALOY74 15 февраля 2016, 23:31

      За чем он нужен, это уже отрезанный ломоть

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 14 февраля 2016, 17:06

      за хорошую сумму можно.игрок не плохой но уже возростной. в клубе уже есть игроки не хуже и даже молоды чем Игорь.удачи всем сторонам!!!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11