Три бразильских легионера «Шахтера» не сыграют против «Шальке»

Три бразильских легионера "Шахтера" не помогут своей команде в первом матче 1/16 финала Лиги Европы против "Шальке". Полузащитники Бернард и Дентиньо, а также защитник Марсио Азеведо продолжают проходить реабилитацию после полученных травм. Однако в "Шахтере" рассчитывают, что эти игроки успеют вернуться в общую группу до ответной встречи в Германии.

Напомним, что полузащитник Фред дисквалифицирован до 27 июня из-за употребления допинга, и сейчас даже не тренируется с командой.

Матчи "Шахтера" с "Шальке" состоятся 18 и 25 февраля.