Магат: «Титова и Кирьякова взял бы в любую свою команду»

Бывший тренер "Баварии" Феликс Магат, возглавляющий сборную Германии на "Кубке Легенд", считает Егора Титова лучшим игроком турнира и признался, что помнит его по играм за "Спартак" против мюнхенского клуба в Лиге чемпионов.

"У нас всего восемь человек прилетели. Несколько ребят получили травмы прямо перед турниром, а заменить их некем,. Поэтому выступили не очень удачно. Сборная России здесь, конечно, самая сильная: очень техничная и быстрая команда.

Кто особенно понравился? Титов. Я его еще помню, когда приезжал сюда с "Баварией" на матч против "Спартака". Его и Кирьякова я бы взял в любую свою команду", - сказал Магат.