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    Девич: «Вспоминать конфликт с Билялетдиновым мне не хочется»

    Нападающий "Рубина" Марко Девич рассказал о непростых временах своей карьеры в казанском клубе.

    – Вы сегодня разобрались, что это было, – ваш конфликт с тренером Ринатом Билялетдиновым?

    – Да, но вспоминать мне об этом, откровенно говоря, не хочется. Просто так вышло, а ситуация была сложной для всех – меня, тренера, клуба.

    – Может, нужно было поискать компромисс? По-моему, никто не выиграл из-за того, что вы полгода работали с молодежкой.

    – А мне там нравилось! Тренер был хороший – мог и осадить, и подсказать, и коллектив создал настоящий. Юрий Анварович мне помог, когда ситуация того требовала. Для меня то время не потерянное, а хорошее, — сказал Девич.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    14.02.2016 00:01
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis 15 февраля 2016, 17:11

      К чему это? Все равно скоро сдуется, и в сборную все равно не возьмут

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