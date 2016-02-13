Ушел из жизни Трифон Иванов

Ушел из жизни легендарный защитник сборной Болгарии Трифон Иванов. Экс-игроку софийского ЦСКА, "Бетиса", "Ксамакса", "Рапида" и "Аустрии" было 50 лет. Смерть наступила сегодня в результате инфаркта. Напомним, в минувшем году он перенес сердечный приступ.

Иванов был одним из тех, кто в составе болгарской национальной команды завоевывал четвертое место на чемпионате мира 1994-го года в США

В составе сборной Болгарии футболист сыграл 76 поединков и отметился шестью забитыми мячами.