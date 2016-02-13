Тошич: «Поступали предложения, но я не хочу уходить»

Полузащитник ЦСКА Зоран Тошич доволен ситуацией в московском клубе и не планирует его покидать.

"Меня в ЦСКА все устраивает, я очень доволен в Москве. Чувствую себя как дома, это мой клуб и у меня нет оснований для изменения обстановки.

Поступали предложения, но еще не было такого, что бы мне захотелось все бросить и уехать.

У нас были проблемы в ноябре, но мы сумели удержать отрыв от "Зенита" и "Локомотива". Хотя "Ростов" сейчас на втором месте, думаю, что главный конкурент в борьбе за чемпионство — "Зенит", – сказал Тошич в интервью порталу butasport.rs.