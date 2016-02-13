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    Аленичев: «Давыдов не выкладывается на тренировках»

    Главный тренер "Спартака" Дмитрий Аленичев недоволен нападающим Денисом Давыдовым. Наставник заявил, что футболист может быть отдан в аренду.

    – С вами работает большая группа молодых – Мелкадзе, Зуев, Кутин, Пуцко, Леонтьев, Тимофеев, вратарь Филиппов. Все они поедут на последний сбор?

    – Да, ребята произвели положительное впечатление. Вопрос открыт только по Давыдову. Будем искать ему варианты.

    – К Денису по-прежнему есть претензии в плане отношения к делу?

    – Я этого не скрываю. Человек не выкладывается на тренировках так, как должен. Его молодые партнеры полностью отдавались на тренировках, выполнили всю программу. У них горели глаза – именно этого не хватало Денису.

    – Давыдова отдадите в аренду?

    – Да, речь идет о ней.

    – Сможет ли он когда-либо использовать свой шанс, есть ли у нападающего спортивная жилка?

    – Есть. У меня к нему одно пожелание – если изменит отношение к делу, то превратится в хорошего игрока. Данные для этого есть, все зависит от него самого. Ему надо разозлиться на себя, и тогда можно на него в будущем рассчитывать как на футболиста основного состава "Спартака", – сказал Аленичев.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    13.02.2016 01:00
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 13 февраля 2016, 11:38

      Э-э, зачем об этом рассказывать журналюгам?

      2
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      Рейтинг: +188

      SPARTAK-ARMANi 13 февраля 2016, 10:19

      аленичев пока что все по делу и говорит и делает . молодчина.

      0
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 13 февраля 2016, 09:40

      все правильно

      1
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 13 февраля 2016, 09:20

      все правильно он же Месси зачем ему тренироваться распиарили испортили парня хотя может и нет у него футбольного дара а у нас в стране вообще нет его ни у кого не родились еще новые Стрельцовы Ивановы Яшины Нетто или плохо ищут агенты потому что не выгодно

      0
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      Рейтинг: +26750

      slavutiq70 13 февраля 2016, 08:49

      У Федора Черенкова и в 30 лет глаза горели ,а здесь 20 и не рвёт и не мечит походу из парня не чего путного не выйдет,несмотря на талант

      2
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 > slavutiq70 13 февраля 2016, 09:23

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      какой на хрен талант талант у Промеса только загубит он его у нас в Спартаке

      -5
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      Рейтинг: +752

      апоголлл > Garrincha58 13 февраля 2016, 12:35

      почему это промес загубит талант интересно.он играет и хочет играть в спартаке .в чем суть в том что ты дибил

      0
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      Рейтинг: +191

      Yellow 91 13 февраля 2016, 08:26

      Та даже по товарнякам видно было, что он вобще бежать не хочет!!! Сравнить как Зуев и Мелкадзе выкладывались и Давыдова, так Давыдову вобще не хуй делать даже на скамейке!!! Сука, в 20 лет повазомнили из себя месси!, а на деле абелардо!

      1
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      Рейтинг: +3651

      АртурZaСМ 13 февраля 2016, 06:26

      Давыдов ну ОЧЕНЬ переоцененный игрок...

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      Рейтинг: +14

      Красная икра 13 февраля 2016, 01:49

      значит точно купят нападающего!!!

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