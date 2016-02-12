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    Кононов: «Крупный счет придает уверенности»

    Главный тренер "Краснодара" Олег Кононов прокомментировал игру своей команды в товарищеском матче против "Анжи" (4:1).

    "В движении и в легкости мы прибавляем. Сегодня мы уже были полегче. Есть у нас еще неделя, чтобы подготовиться к "Спарте".

    В целом провели хороший матч. Не могу сказать, что всем доволен, но нормально.

    Каждый крупный счет придает уверенности. Я думаю, что это нам сейчас надо.

    Для нас игра со "Спартой" является на данный момент ключевой – нам нужно, чтобы мы были уверены в себе. На этом тоже будем делать акцент в нашей работе перед игрой. Будем уделять большое внимание этому компоненту", – сказал Кононов.

    Источник: ФК «Краснодар»

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    12.02.2016 23:19
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 13 февраля 2016, 11:43

      Чё, молодцы!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +354

      REDAT 13 февраля 2016, 07:02

      Слабо наши играли, ЛЕ это номер не пройдет!Удачи нашему "Краснодару"!!!!!!!!!

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