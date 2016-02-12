Бензема: «Я очень зол, что дело Вальбуэна освещается в прессе»

Нападающий "Реала" Карим Бензема рассказал о своем отношении к делу о шантаже Матье Вальбуэна.

"Мне следовало сказать ему, что я никогда не видел той видеозаписи. Я хотел быть слишком умным. Это похоже на ситуацию, когда кто-то рассказывает о фильме, которого никогда не видел.

Если честно, то я очень зол, что вся эта история освещается в прессе. Тяжело видеть себя на всех каналах, словно я террорист.

Дело о "скандальном видео Вальбуэна" превратилось в "скандал Бензема". Мне противно. Но я, слава богу, думаю о правильных вещах и справляюсь с этим сумасшествием. Моих племянников и племянниц оскорбляли в школе, мне присылали письма с угрозами, но меня это не волнует. Я расстроен тем, что от этого страдают мои родители", – сказал Бензема.