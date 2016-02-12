Павлюченко: «Если ничего не случится, поеду с «Кубанью» на третий сбор в Кисловодск»

Нападающий "Кубани" Роман Павлюченко рассказал о том, как проходит его восстановление после травмы колена.

"Чувствую себя хорошо, начал понемногу закачивать колено. С понедельника уже планирую работу на велосипеде и других тренажерах, а 18 февраля, если не случится ничего неожиданного, собираюсь вместе с командой отправиться на сбор в Кисловодск.

Очень хочется вернуться в строй как можно быстрее — только-только почувствовал, что возвращаю былую форму, как случилась эта травма. Надеюсь, что вынужденный простой не помешает мне как следует подготовиться к возобновлению чемпионата России", - сказал Павлюченко.