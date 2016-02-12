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    Павлюченко: «Если ничего не случится, поеду с «Кубанью» на третий сбор в Кисловодск»

    Нападающий "Кубани" Роман Павлюченко рассказал о том, как проходит его восстановление после травмы колена.

    "Чувствую себя хорошо, начал понемногу закачивать колено. С понедельника уже планирую работу на велосипеде и других тренажерах, а 18 февраля, если не случится ничего неожиданного, собираюсь вместе с командой отправиться на сбор в Кисловодск.

    Очень хочется вернуться в строй как можно быстрее — только-только почувствовал, что возвращаю былую форму, как случилась эта травма. Надеюсь, что вынужденный простой не помешает мне как следует подготовиться к возобновлению чемпионата России", - сказал Павлюченко.

    Источник: Спортфакт

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    12.02.2016 18:27
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    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +29

      shur 12 февраля 2016, 18:37

      Совсем другой Роман и совсем другая тема,красава,зарплата на первом месте,потом семья,ну а потом уж футбол и вся эта история длиться аж восьмой год!

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