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    Балахнин: «Сейчас собираем данные о сборниках, новых игроков пока не просматриваем»

    Тренер сборной России Сергей Балахнин, находящийся на сборе "Краснодара", рассказал о том, какие задачи стоят перед тренерским штабом национальной команды в период, когда нет официальных матчей.

    "Смотрю, как "Краснодар" занимается. Разговариваю с представителями тренерского штаба. Выводы? Трудно пока делать выводы. Все решают свои задачи, в принципе, доволен тем, как ребята готовятся. Моя задача на этом сборе – интересуюсь игроками сборной, собираю данные о первых обследованиях, тестированиях, двигательной активности. Новых игроков пока не просматриваем. Вот начнутся официальные матчи, тогда будем", - проинформировал Балахнин.

    Источник: ФК «Краснодар»

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    12.02.2016 17:55
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 12 февраля 2016, 18:30

      Работает в интересах и по заданию команды Гинера?

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