Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Хохлов: «Аршавин из-за бумажных вопросов не приехал в «Кубань» тогда, когда это было нужно»

    Бывший главный тренер "Кубани" Дмитрий Хохлов поделился своим мнением о том, почему у полузащитника Андрея Аршавина не получилось проявить себя в краснодарской команде.

    "По Аршавину мы разговаривали в самом начале с губернатором Краснодарского края, с руководством команды, то есть я дал полное согласие на данный трансфер. Единственная просьба была, чтобы он как можно скорее присоединился к команде, а бумажные вопросы решались параллельно. Я разочарован тем, что он не приехал тогда, когда это было нужно.

    Не были улажены трансферные вопросы, он не прошел с нами предсезонную подготовку, пришлось форсировать — в итоге получил травму. Лечился, горел желанием вернуться на поле, но, как только вышел, случился рецидив. Вот этим я разочарован. То, что это игрок очень хорошего уровня, я до сих пор могу это сказать", - рассказал Хохлов.

    Источник: Спорт FM

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    12.02.2016 17:17
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11