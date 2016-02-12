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    Ерохин: «Если «Ростов» идет на втором месте в таблице, значит проблемы с финансами не большие»

    Новоиспеченный нападающий "Ростова" Александр Ерохин рассказал о деталях своего перехода в стан ростовчан.

    — История вашего трансфера получилась в духе "мыльных опер": уходит, не уходит. Вас эта неопределенность не тяготила?

    — Мне кажется, это в большей степени журналисты раздули. Звонили, что-то спрашивали постоянно. А мне нечего было ответить. Какой смысл был развивать эту, как вы говорите, "мыльную оперу"? Как только клубы договорились, так сразу переход и свершился. Конечно, какое-то время пришлось подождать. Думал, все раньше решится, но времени ещe достаточно, чтобы подготовиться к старту весенней части чемпионата и привыкнуть к новой команде, новой игре. Целый сбор впереди.

    — Нервничали, томясь в неведении?

    — Естественно, какие-то переживания присутствовали. Людей без нервов, не беспокоящихся о своей судьбе, наверное, не так много в мире. Слава богу, что все разрешилось.

    — Когда "Ростов" возник на вашем горизонте?

    — Предложение поступило в отпуске. Позвонили, спросили, как я смотрю на то, чтобы продолжить карьеру в "Ростове". Обдумав все, посовещавшись с близкими, принял решение подписать контракт.

    — Сомнения терзали душу?

    — Какое-то время на раздумья, безусловно, понадобилось. Прежде чем ответить "Ростову", взвесил все "за" и "против": как играет команда, на каком месте находится, кто тренер. Плюсов для себя в итоге нашел много и решил: нужно попробовать.

    — Финансовая нестабильность клуба не смущала?

    — По большому счету, нет. Меня убедили, что все будет нормально. Как я понимаю, если команда играет и идет второй в таблице, проблемы не такие уж и большие.

    — "Ростов" — это повышение по карьерной лестнице?

    — Я надеюсь, что это шаг вперед. А время покажет, чего мы добьемся с командой.

    Источник: Чемпионат.ком

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    12.02.2016 12:52
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 12 февраля 2016, 15:44

      Ростов-чемпион

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    • ...
      Рейтинг: +2506

      vgarakh 12 февраля 2016, 14:48

      Молодец! Правильное решение.

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