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Боатенг: «Хочу выступать за «Милан» как можно дольше»

11 февраля 2016, 22:37

Полузащитник "Милана" Кевин-Принс Боатенг заявил, что он хочет остаться в клубе и по окончании нынешнего сезона.

"В "Милане" не задумываются о попадании в тройку, наша цель - это победа в каждом матче. Что касается меня, то я пытаюсь быть готовым на 100 процентов в каждом матче. Я хочу как можно чаще выходить на поле и надеюсь выступать за "Милан" максимально долго. Я намерен доказать, что являюсь важным игроком в этой команде", - сказал Боатенг.

Напомним, что 28-летний Боатенг перешел в "Милан" в январе, провел за клуб 7 матчей (1 в основе) и забил 1 гол. Его контракт с клубом истекает летом.

Источник: Football Italia
Италия. Серия А Италия Милан Боатенг Кевин-Принс
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