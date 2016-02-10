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    Товарищеские матчи. «Мордовия» разгромила «Волунтас», «Амкар» уступил «Сувону»

    В товарищеском матче "Мордовия" с крупным счетом обыграла клуб итальянской Серии Д "Волунтас".

    В другой контрольной встрече "Амкар" уступил южнокорейскому "Сувон Блювингс".

    Товарищеские матчи

    Мордовия (Россия) – Волунтас (Италия) – 8:2 (4:2)

    Голы: 1:0 – Шитов, 6; 2:0 – Самодин, 13; 2:1 – Шитов (в свои ворота), 21; 3:1 – Фибель, 26; 4:1 – Иванов, 28; 5:2 – Шитов, 54; 6:2 – Иванов, 62; 7:2 – Иванов, 70; 8:2 – Власов, 75.

    Амкар – Сувон Блювингс – 1:2 (0:2)

    Голы: 1:2 – Джикия.

    Источник: Бомбардир.ру

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    10.02.2016 20:45
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 10 февраля 2016, 22:59

      Хорошо, что в Италии есть серия D, ага.

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