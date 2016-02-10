«Арсенал» приглашает на просмотр Юрченко

Тульский "Арсенал" хочет пригласить на просмотр голкипера "Уфы" Давида Юрченко. Об этом сообщил генеральный директор уфимцев Шамиль Газизов.

"Действительно, это первое предложение по Юрченко. А почему его приглашают на просмотр – вопрос к "Арсеналу", – сказа Газизов.

Напомним, Юрченко отклонил предложение о продлении контракта с "Уфой", после чего был отправлен в дублирующий состав. Текущее соглашение 29-летнего вратаря истекает летом этого года.