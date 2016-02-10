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    «Арсенал» приглашает на просмотр Юрченко

    Тульский "Арсенал" хочет пригласить на просмотр голкипера "Уфы" Давида Юрченко. Об этом сообщил генеральный директор уфимцев Шамиль Газизов.

    "Действительно, это первое предложение по Юрченко. А почему его приглашают на просмотр – вопрос к "Арсеналу", – сказа Газизов.

    Напомним, Юрченко отклонил предложение о продлении контракта с "Уфой", после чего был отправлен в дублирующий состав. Текущее соглашение 29-летнего вратаря истекает летом этого года.

    Источник: Sportbox.ru

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    10.02.2016 17:30
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +101

      hodyrev 10 февраля 2016, 19:19

      Так писали же вроде что Тульский Арсенал проявляет интерес,но Юрченко взял время на размышление..

      0
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 10 февраля 2016, 18:16

      А по деньгам то вывезет, от нас и так куча народу ушла,сколько Юрченко запросит

      0
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      Рейтинг: +1497

      алекс88 10 февраля 2016, 17:35

      Пи3 дежь

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