«Арсенал» приглашает на просмотр Юрченко

Так писали же вроде что Тульский Арсенал проявляет интерес,но Юрченко взял время на размышление..
Тульский "Арсенал" хочет пригласить на просмотр голкипера "Уфы" Давида Юрченко. Об этом сообщил генеральный директор уфимцев Шамиль Газизов.
"Действительно, это первое предложение по Юрченко. А почему его приглашают на просмотр – вопрос к "Арсеналу", – сказа Газизов.
Напомним, Юрченко отклонил предложение о продлении контракта с "Уфой", после чего был отправлен в дублирующий состав. Текущее соглашение 29-летнего вратаря истекает летом этого года.