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Симеоне летом может сменить Манчини в «Интере»

10 февраля 2016, 15:14
2

Наставник "Атлетико" Диего Симеоне может стать сменщиком Роберто Манчини на посту главного тренера "Интера". Итальянский специалист может быть уволен по завершении сезона в случае непопадания "нерадзурри" в Лигу чемпионов. Напомним, что контракт Манчини с миланским клубом рассчитан до 2017-го года. В число других претендентов на должность рулевого "Интера" входят Роберто Мартинес ("Эвертон"), Эусебио Ди Франческо ("Сассуоло"), Франк де Бур ("Аякс") и Винченцо Монтелла ("Сампдория").

На данный момент "Интер" после 24-х туров занимает четвертую строчку в таблице Серии А, отставая от третьего места, дающего право выступать в Лиге чемпионов, на одно очко.

Источник: Tuttosport
Италия. Серия А Испания. Примера Италия Интер Атлетико Аякс Эвертон Сассуоло Сампдория Манчини Роберто Мартинес Роберто де Бур Франк Симеоне Диего Монтелла Винченцо Ди Франческо Эусебио
Комментарии (2)
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Barsuk52
1455107679
это будет шаг назад для симеона
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Igreks
1455118995
Роберто Кончини так се тренеришка. Хотя он сам очень высокого мнения о себе....ЛОЛ
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