Оланаре прилетел в Испанию для медобследования

По информации Allnigeriasoccer, форвард "Гуанчжоу Фули" Арон Оланаре прилетел в Испанию, где ему предстоит пройти медицинское обследование перед переходом в ЦСКА. В случае успешного заключения врачей в течении нескольких дней будет подписано соглашение.

Переговоры между клубами длились несколько месяцев и в итоге подошли к успешному завершению. Все детали были улажены и необходимые документы будут сегодня отправлены в Москву китайской стороной.

Пока речь идет об аренде до лета, однако после ее завершения армейский клуб будет иметь право выкупа трансфера футболиста за фиксированную сумму.