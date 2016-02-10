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    Орлов: «Ростов» может стать чемпионом»

    Телекомментатор Геннадий Орлов обсудил текущий сезон РФПЛ.

    "Спартак" надо поздравить с тем, что они добились перехода Мельгарехо, который сначала был ближе к "Локомотиву". Интересно, как в "Спартаке" будет выглядеть кубанская связка Попов — Мельгарехо, они же два года играли вместе. "Локомотив" потерял Ниасса, ЦСКА ищет нападающего, но оценку трансферной кампании будем давать только тогда, когда пройдут три-четыре тура чемпионата.

    "Зенит", "Локомотив" и "Краснодар" готовятся к еврокубкам, у "Спартака" и "Ростова" больше времени для набора формы. Но если, например, "Зениту" удастся пройти "Бенфику", то это может воодушевить зенитовцев на подвиги и в чемпионате. "Ростов" Бердыева, не сомневаюсь, поборется еще и с ЦСКА: календарь ростовчан проще, чем у конкурентов. "Ростов" и чемпионом может стать, почему нет? Пусть это еще больше раззадорит ЦСКА и "Зенит", "Локомотив" и "Спартак", - сказал Орлов.

    Источник: «Советский спорт»

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    10.02.2016 11:51
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +112

      Apocalypse 11 февраля 2016, 21:56

      А может и не стать. Это как у каждого клуба шансы 50/50. Логика железная.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 10 февраля 2016, 18:39

      Вряд ли.

      -2
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      Рейтинг: +116

      CSKA75875 10 февраля 2016, 17:26

      Ростов-это наш Лестер)

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 > CSKA75875 10 февраля 2016, 18:42

      Сам догадался?

      -1
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      Рейтинг: +116

      CSKA75875 > Aztec58 11 февраля 2016, 09:43

      Нет друг подсказал.

      1
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      Рейтинг: +2

      AKMAN10 10 февраля 2016, 16:17

      Ростов откатится на на5е место.

      -2
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 10 февраля 2016, 13:19

      Орлов редко ошибается.

      1
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 > vgarakh 10 февраля 2016, 18:40

      Ахахах!

      -1
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