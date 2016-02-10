Мельгарехо: «Спартак» - самый большой и известный клуб в России»

Нападающий Лоренцо Мельгарехо, прибывший в расположении "Спартака", рассказал о своем переходе.

"Я всегда хотел оказаться в большом клубе, а "Спартак" — самый большой и известный клуб в России, поэтому я счастлив, что буду играть за красно-белых. Для меня это действительно большая честь. В последнее время я играл на позиции нападающего: удавалось неплохо, забивал много мячей, и, учитывая тот опыт, который был у меня в последнее время, можно смело говорить, что позиция нападающего будет моей любимой.



25-й номер — мой любимый, и я доволен, что мне удается сохранять его по ходу карьеры. Счастлив, что и в "Спартаке" буду играть под ним. У меня был длительный отпуск, но есть возможность наверстать упущенное: предстоит работать в 2-3 раза больше, чем работают игроки основного состава "Спартака", чтобы догнать их. Сейчас, наверное, чувствую свою готовность на 70 процентов, пропустил действительно много.

Задачи на вторую часть сезона? Нужно влиться в команду, занять свое место в составе и с началом чемпионата приносить пользу забитыми мячами, передачами, хорошей игрой. Нужно показывать то, на что способен. Я могу использовать русский язык и на поле, и в быту, могу объясниться в простых ситуациях. За то время, что я провел в России, каким-то образом русский язык я уже освоил", - сказал Мельгарехо.