У «Зенита» есть право выкупа Гайтана за 20 миллионов

У "Зенита" есть возможность приобрести полузащитника "Бенфики" Николаса Гайтана за 20 миллионов евро, о чем сообщает Football Leaks.

По данным источника, именно такая сумма была прописана в трансферном соглашении между клубами по переходу полузащитника Акселя Витселя, за которого российская сторона заплатила 40 миллионов евро. В договоре также прописано условие, согласно которому португальский клуб получит 10% с последующей продажи футболиста, если "Зенит" продаст его дороже, чем 50 миллионов евро.

Также у "Зенита" есть право покупки нападающего Нельсона Оливейры за 30 миллионов евро.