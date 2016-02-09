Маскерано: «Наша команда функционирует как блок»

Защитник "Барселоны" Хавьер Маскерано уверен в том, что успехи его команды обусловлены прежде всего командной игрой.

"Очевидно, что наша команда функционирует как блок, а не как отдельные друг от друга части. В предыдущем сезоне нам это принесло очень хорошие результаты. Думаю, что в нынешнем сезоне мы действуем в этом ключе намного удачнее. Наш стиль игры требует, чтобы все игроки выполняли оборонительные функции. В футболе "Барселоны" нет слишком много секретов, и все знают, как мы играем", — говорит аргентинец.

В текущем розыгрыше Примеры Маскерано провел 18 матчей, в которых получил четыре желтые карточки.