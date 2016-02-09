Кройфф: «Лучше бы Гвардиола возглавил «Манчестер Юнайтед»

Бывший главный тренер "Барселоны" Йохан Кройфф считает, что Хосепу Гвардиоле следовало бы возглавить "Манчестер Юнайтед". Напомним, летом Гвардиола станет наставником "Манчестер Сити".

"Мне бы больше понравилось, если бы Пеп возглавил "Юнайтед" – у них более сильные традиции, чем у "Сити". Тем не менее сейчас подходящий момент для работы в "Сити", потому что у них есть состав, деньги и желание создать хорошую команду", – сказал Кройфф.

Также голландец выразил надежду на то, что Неймар останется в "Барселоне".

"Всегда приходится выбирать между романтикой выступлений за один клуб и заманчивыми предложениями. Деньги имеют большую власть. Мы уже знаем, что у Неймара хорошее положение в "Барселоне", но есть лучшие предложения. Я надеюсь, что он останется".